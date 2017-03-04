Большой микрорайон Владивостока останется на сутки без холодной воды (список адресов)

В среду, 18 июля, почти на сутки останутся без холодного водоснабжения жители домов на десятках улицах города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Дата начала: 18.07.2018, 00:00 - 23:45

Список отключаемых адресов:

100-летия Владивостока, 52-84а, 105, 116а, 150. Багратиона, 3, 5, 4-8. Байдукова, 10-22. Бородинская, 7-47, 12, 46/50. Гамарника, 1-3а, 2-16. Давыдова, 3-5, 4-14а, 18, 35. Иртышская, 6-12б. Кутузова, 3-7, 4-8в. Раевского. Русская, 5-11, 16-98, 17г, 19-21а, 27-29, 33-99. Чапаева, 1-31, 10-12в.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]