Большой микрорайон Владивостока останется на сутки без холодной воды (список адресов)
В среду, 18 июля, почти на сутки останутся без холодного водоснабжения жители домов на десятках улицах города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
Дата начала: 18.07.2018, 00:00 - 23:45
Список отключаемых адресов:
100-летия Владивостока, 52-84а, 105, 116а, 150. Багратиона, 3, 5, 4-8. Байдукова, 10-22. Бородинская, 7-47, 12, 46/50. Гамарника, 1-3а, 2-16. Давыдова, 3-5, 4-14а, 18, 35. Иртышская, 6-12б. Кутузова, 3-7, 4-8в. Раевского. Русская, 5-11, 16-98, 17г, 19-21а, 27-29, 33-99. Чапаева, 1-31, 10-12в.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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