Солнечный день обернулся заторами ко всем пляжам Владивостока (видео, карта пробок)

Днем в воскресенье, 16 июля, в сторону пляжей Владивостока образовались автомобильные заторы.

По информации сервиса «Пробки» на VL.ru, замедленное движение наблюдается по Университетскому проспекту от Русского моста к ДВФУ, в районе бухты Стеклянной и по дороге на Шамору – как со стороны улицы Маковского, так и с Фадеева.

При этом у мест отдыха на Чайке, Санаторной и Седанке движение свободное.

Число мест, где приморцы и гости края могут безопасно проводить время на берегу, достигло 50, из них 11 во Владивостоке.

Обновление 21.00. Вечером в воскресенье, 15 июля, на Русском острове во Владивостоке от поворота к Приморскому океанариуму до въезда на мост образовалась длинная пробка – отдыхающие возвращаются с пляжей. Такая же ситуация (по состоянию на 20:30) наблюдается на Шаморовской трассе.

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) 14 Июл 2018 в 11:29 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]