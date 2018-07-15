Солнечный день обернулся заторами ко всем пляжам Владивостока (видео, карта пробок)
Днем в воскресенье, 16 июля, в сторону пляжей Владивостока образовались автомобильные заторы.
По информации сервиса «Пробки» на VL.ru, замедленное движение наблюдается по Университетскому проспекту от Русского моста к ДВФУ, в районе бухты Стеклянной и по дороге на Шамору – как со стороны улицы Маковского, так и с Фадеева.
При этом у мест отдыха на Чайке, Санаторной и Седанке движение свободное.
Число мест, где приморцы и гости края могут безопасно проводить время на берегу, достигло 50, из них 11 во Владивостоке.
Обновление 21.00. Вечером в воскресенье, 15 июля, на Русском острове во Владивостоке от поворота к Приморскому океанариуму до въезда на мост образовалась длинная пробка – отдыхающие возвращаются с пляжей. Такая же ситуация (по состоянию на 20:30) наблюдается на Шаморовской трассе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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