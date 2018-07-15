Девушка на Axio "забодала" огромный Hummer (фото)
Днем 15 июля во Владивостоке в районе Покровского парка столкнулись внедорожник и легковушка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.
"Hummer двигался в сторону Покровского парка, как вдруг со второй полосы девушка за рулём Axio решила резко повернуть налево. По ее словам, по зеркалам посмотреть забыла.", - так описали очевидцы происшедшее ДТП.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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