43 км "неровностей": рассказ о всех "прелестях" поездки в курортную Андреевку
В соцсетях появился небольшой отчет местного водителя о поездки в одно из самых излюбленных мест отдыха приморцев в село Андреевка на юге Приморья. Люди,собравшиеся доехать туда на автомобили, должны запастись терпением и быть предельно внимательными.
"Вести:Приморье"публикуют этот мини-рассказ: "Чтобы добраться до хасанского побережья Приморья придётся рискнуть. Дорога на юг ужасная. После поворота на Славянку километры выбоин, ям, каких-то бугров, трещин. Знак «неровная дорога» - встречается чаще всего. Водители вынуждены лавировать между этой дорожной оспой, которая «заражает» все новые и новые участки. Это реально риск. Водители выезжают на встречку. Короче неприятно, что уже половина лета прошла, и дорожных служб в тех районах, видимо, никто не видел".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.05.2018 Приморцы в шоке от состояния дороги МТК "Приморье-1" (видео)
-
17.04.2018 Водители в шоке от "дороги страданий" в центре Владивостока (видео)
-
09.02.2018 Водители Приморья возмущены установкой фоторадаров на трассе Владивосток - Уссурийск
-
21.10.2017 На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
-
30.06.2017 Когда отремонтируют дорогу к известной приморской здравнице в Чистоводном?
-
16.06.2016 Циклон не нарушил авиа- и железнодорожное сообщение Приморья
Добавить комментарий