43 км "неровностей": рассказ о всех "прелестях" поездки в курортную Андреевку

В соцсетях появился небольшой отчет местного водителя о поездки в одно из самых излюбленных мест отдыха приморцев в село Андреевка на юге Приморья. Люди,собравшиеся доехать туда на автомобили, должны запастись терпением и быть предельно внимательными.

"Вести:Приморье"публикуют этот мини-рассказ: "Чтобы добраться до хасанского побережья Приморья придётся рискнуть. Дорога на юг ужасная. После поворота на Славянку километры выбоин, ям, каких-то бугров, трещин. Знак «неровная дорога» - встречается чаще всего. Водители вынуждены лавировать между этой дорожной оспой, которая «заражает» все новые и новые участки. Это реально риск. Водители выезжают на встречку. Короче неприятно, что уже половина лета прошла, и дорожных служб в тех районах, видимо, никто не видел".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]