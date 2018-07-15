"Он жестко попал": водитель автобуса едва не отправил пассажиров вместо пляжа на больничную койку (видео)
Водитель рейсового автобуса 28 маршрута едва не отправил пассажиров в больницу вместо пляжа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.
В пригороде Владивостока на Шаморовской трассе недалеко от поста ГИБДД водитель автобуса решил объехать пробку по бровке. Пренебрегая правилами ПДД и безопасностью пассажиров он отправил автобус в овраг.
По предварительным данным никто из пассажиров не пострадал. В результате ДТП пассажиры покинули салон автобуса через окна. Во всех обстоятельствах этого происшествия предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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