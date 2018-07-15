Приморью угрожают локальные "тропические ливни" (карта прогноза погоды)
В минувшие сутки подобный ливень прошел в Уссурийске, где за время сильного дождя выпало 31 мм осадков.
По мнению эксперта @Погода 25 регион, "с одной стороны не сильно то и много, ну из-за интенсивности ливня город поплыл махом, для сравнения потоп августа прошлого года принес в город 250 мм осадков за ночь."
Вчерашний ливень вызвал атмосферный фронт обострившийся над краем, хотя при составления прогноза в пятницу предпосылок для обострения не было, за сутки все кардинально поменялось. При обострение атмосферного фронта может выпасть осадков больше чем за тайфун, прошлый год этому подтверждение. Причем тайфун хоть как-то можно отслеживать, с атмосферным фронтом все гораздо сложнее и задолго этого сделать проблематично.
Могут ли быть подобные сценарии в будущем с обострением фронтальных разделов и с сильными ливнями за короткий отрезок времени? Конечно могут, причем в ближайшем будущем. Все предпосылки есть в предстоящий вторник, через край будет смещаться активный фронтальный раздел, при прохождение его через Приморье могут пройти сильные ливни с выпадением 30-70 мм осадков и более за 12 часов и менее, который может осложнить паводковую обстановку в отдельных районах в края, утверждает эксперт инстаграм-паблика.
Согласно данным интерактивной карты прогноза погоды windytv (см. фото), 17 июля между 10 и 15 часами локальные "ливни" могут пройти в центральных районах Приморья: Ханкайском, Михайловском, Лазовском и прилегающих территориях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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