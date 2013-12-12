Во Владивостоке погасло освещение половины Русского моста

Вечером в воскресенье, 15 июля, жители Владивостока, возвращающиеся с пляжей острова Русский, заметили, что подсветка Русского моста частично погасла. Сейчас освещение работает только на половине сооружения со стороны острова, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

По словам очевидцев, фонари дорожного освещения не работают как минимум в течение последних полутора часов. Также не подсвечиваются ванты моста. О причинах отключения пока неизвестно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]