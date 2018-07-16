Владивостокский «человек-паук» совершил неудачный маневр и сорвался с высоты
Во Владивостоке на проспекте 100-летия, 151 случилось ЧП. Местные жители стали свидетелями падения «человека-паука» с высоты 9-го этажа.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, очевидцы рассказали, что «неизвестный поверил в свои силы и решил по проводам перелезть с одного дома на другой. В какой-то момент он не удержался и упал на землю. На место очевидцы вызвали скорую помощь.
Пока о состоянии пострадавшего ничего не известно.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.11.2017 Во Владивостоке глыба бетона рухнула на машину с высоты 12-го этажа(фото)
-
17.09.2017 Мужчина упал с большой высоты в шахту строящегося дома во Владивостоке
-
18.06.2016 Гибель человека в центре Владивостока расследуют специалисты
-
26.05.2016 Во Владивостоке школьник упал с балкона десятого этажа, выполняя элемент паркура
-
11.02.2015 Пьяный «Человек-Паук» рухнул с третьего этажа во Владивостоке
-
08.11.2014 Во Владивостке водитель внедорожника выжил после падения машины с 10-метровой высоты
Добавить комментарий