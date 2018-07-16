Владивостокский «человек-паук» совершил неудачный маневр и сорвался с высоты

Во Владивостоке на проспекте 100-летия, 151 случилось ЧП. Местные жители стали свидетелями падения «человека-паука» с высоты 9-го этажа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, очевидцы рассказали, что «неизвестный поверил в свои силы и решил по проводам перелезть с одного дома на другой. В какой-то момент он не удержался и упал на землю. На место очевидцы вызвали скорую помощь.

Пока о состоянии пострадавшего ничего не известно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]