Проектировщики скоростной трассы не взяли в расчет целый поселок, так жители Де-Фриза остались без съездов. Сельчане своими силами пытаются проложить новые пути. Но съезды вне генплана дорожные службы обязаны устранить. Очередная самодельная дорога продержалась не больше двух недель. Отчаявшиеся жители обратились в редакцию «Вестей: Приморье». Почему поселок вынужден жить среди окопов, и на что готов Де-Фриз, чтобы решить дорожную проблему?

- Вот участок. В 15 метрах — сворот. А чтобы легально, надо крюк сделать в 15 км.

Уже шесть лет жители Де-Фриза делят съезды на законные и не очень. Современная дорога, которая обещала комфортную жизнь, в итоге оставила поселок без единого съезда — не включили в генплан. И теперь выезд на магистраль — дорожный квест, где теряют запчасти, бензин и главное — время. Ценные минуты всегда считают врачи скорой помощи и пожарные.

Евгения Кречина, житель поселка Де-Фриз: «В прошлом году дом сгорел. Чтобы машина воды набрала, ездила до Шмидтовки и обратно».

Современная магистраль не предусматривает технических разрывов, съездов и тем более, автобусных остановок. Бесколесные жители уверены: на них сэкономили.

Елизавета Захарова, житель поселка Де-Фриз: «Перехожу через дорогу и ловлю машину. Замучило это меня. Уже не знаю, кому говорить».

Татьяна Дубко, журналист: «Попасть на другую сторону, поймать автобус, просто добраться до моря — большая проблема. Единственный безопасный путь для жителей — импровизированный подземный переход, труба для ливневой канализации».

Эти съезды на кадрах по бумагам незаконны. Через месяц от них останутся лишь окопы. Жители на свои деньги прокладывают дорогу, ГИБДД и дорожные службы ее раскапывают. По шесть раз в год.

Сельчане обращались во все инстанции. Уже накопили килограммы писем и заявлений. Более того, подготовили полноценные проекты: разгонной полосы и примыкания к развязке в районе низководного моста.

Олег Бородин, житель поселка Де-Фриз: «Мы живем сегодня, мы не можем ждать десятилетия. Мы готовы потратиться из своего кармана, но нужно, чтобы все было законно. А не так: приехали и снова раскопали».

По неофициальным данным, основательная переделка скоростной трассы может вылиться в девятизначные суммы. Теперь наша редакция и жители Де-Фриза в ожидании официального комментария ответственных служб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]