В 18 городах и районах Приморья ожидается опасное природное явление

17 июля во вторник через край будет проходить атмосферный фронт. Также с Охотского моря придет холодный воздух. Теплый и влажный воздух, атмосферный фронт и холодный воздух с Охотского моря начнут взаимодействовать. Встреча этих масс произойдет над Приморским краем, сообщают "Вести:ПРиморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

В связи с этим в крае пройдут дожди, местами ливни и грозы. Днем в крае местами ожидаются тропические ливни! Опасное явление: местами ожидается выпадение очень большого количество осадков за короткое время. При обострении фронта местами возможно выпадение осадков до 50-100 мм и больше менее чем за 6 часов. При таком раскладе местами произойдет резкий подъем уровня воды в реках, особенно опасный подъем ожидается в горных реках, а также местами произойдет подтопление низких пойм. Наиболее сильные осадки, а также опасные ливни ожидаются в центральных районах Приморья!

В городах: Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Уссурийск, а также в районах: Анучинском, Кировском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Яковлевском, Кавалеровском и Ольгинском районах ожидаются сильные дожди с количеством 30-50 мм за 6 часов, местами возможны тропические ливни и грозы с количеством до 100 мм менее чем за 6 часов.

На остальной территории края пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Но чем дальше на севере и чем дальше на юг, то интенсивность и частота осадков будет меньше. На побережье местами туман и морось. На восточном побережье похолодает, туман и морось. Температура днем 17 июля понизится и составит +21 °С +27 °С, на побережье + 15 °С + 20 °С. 18 июля погода улучшится, но кратковременные осадки сохранятся. Ожидается теплая погода, на побережье будет прохладно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]