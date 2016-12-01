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Вооруженные браконьеры задержаны в приморском нацпарке

Вооруженные браконьеры задержаны в приморском нацпарке

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Государственные инспекторы «Земли леопарда» в ходе спецоперации задержали двух нарушителей, которые пытались устроить охоту на животных в национальном парке. Проникнув на охраняемую территорию на автомобиле, злоумышленники попали в засаду.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу нацпарка, задержание произошло в северной части «Земли леопарда». Полагаясь на оперативную информацию, инспекторы ждали «гостей» у одного из въездов в лес. Ночью на территорию заехали люди на автомобиле Toyota Land Cruiser. Заметив и «пропустив» их, сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» покинули засаду и перекрыли дорогу большими бревнами, отрезав нарушителям путь отхода. Впереди злоумышленников уже ждала такая же преграда, поэтому бежать было некуда. Охотники были пойманы в капкан.

Незадачливые «браконьеры» повели себя спокойно и не стали оказывать сопротивления при задержании. Нарушителями оказались два жителя поселка Тавричанка. При себе у них имелось все необходимое для ночной охоты. Вместе с тем у задержанных изъяли самозарядный карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное ружье и боеприпасы.

Оружие и остальные снасти были переданы в руки правоохранительных органов, нарушителями занимается полиция. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ, санкции которой предполагают штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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