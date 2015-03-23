Владивосток увеличит штрафы по примеру Сингапура

Во Владивостоке увеличат штрафы за нарушения в сфере благоустройства и экологии по примеру Сингапура. О том, чему стоит поучиться у экономического феномена XX века, глава города Виталий Веркеенко рассказал по итогам VI Всемирного саммита городов и Форума мэров, который прошел в городе-государстве с 8 по 12 июля. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Город-государство Сингапур, история которого насчитывает всего 53 года, продемонстрировал невероятное развитие, став примером того, как с помощью эффективного управления и новой идеологии создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и создания комфортной городской среды.

«Одной из целей участия во Всемирном форуме, на который мы получили приглашение, стало изучение успешного опыта развития ведущих городов мира, в частности Сингапура. Инновационные технологии и эффективные управленческие подходы к развитию экономики позволили всего за полвека превратить одну из беднейших территорий в процветающее государство и создать уникальный феномен, на который сегодня равняются многие страны мира. Этот город-государство площадью чуть более 700 квадратных километров преодолел такие вызовы, как дефицит природных ресурсов, в том числе отсутствие пресной воды и свободных земель, и сегодня, например, используя лишь 1 % земли для сельского хозяйства, успешно экспортирует большую часть произведенной продукции», - отметил глава Владивостока.

Важно использовать экологический потенциал города, его природные ресурсы – то преимущество, которое выгодно отличает приморскую столицу от многих городов мира. Использовать грамотно и рационально, добавил Виталий Веркеенко.

Сингапур известен на весь мир, как город высоких штрафов, благодаря которым это территория безупречного порядка и высокой культуры. Этот опыт точно стоит взять на заметку, подчеркнул глава Владивостока.

«Считаю необходимым увеличить штрафы за нарушения в сфере благоустройства и экологии, и мы учли это при разработке новых правил благоустройства, которые сейчас находятся на рассмотрении в городской думе. И, согласно опросам, большая часть горожан поддерживает повышение штрафов за несанкционированные свалки и мусор, незаконную рекламу и парковку на газонах и зеленых зонах города. Правда, предельные значения для штрафов устанавливает субъект, но мы уже вышли на краевой уровень с инициативой повысить их. При этом конечная цель таких жестких мер - это повышение ответственности жителей за свой город. Важно осознать, что город – наш общий дом, и чистота и комфорт в нем зависят от каждого его жителя», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

В основе подхода автора сингапурского феномена, премьера Ли Кван Ю, лежит трансформация общественного сознания. «Мы бы не до­би­лись эко­но­ми­че­ско­го про­грес­са, если бы не кон­тро­ли­ро­ва­ли, как и с кем вы жи­ве­те, сколь­ко из­да­е­те шума, где счи­та­е­те умест­ным пле­вать или на каком языке го­во­ри­те. Мы ре­ша­ем, что пра­виль­но», - одна из знаменитых цитат Ли Кван Ю. При этом жители Сингапура адекватно подстроились под новые правила, так как доверяли правительству, акцентировал глава Владивостока.

«Это еще раз подтверждает, насколько важно восстановить доверие между жителями и властью, ведь у нас одна общая цель – развитие города, повышение качества жизни в нем и благополучие и счастье его жителей. И совместными усилиями мы сможем добиться любых поставленных целей. Это должно стать нового мышления для чиновников и жителей Владивостока», - отметил Виталий Веркеенко.

Еще один акцент, на который стоит обратить внимание, – это развитие системы образования. «Талантливые люди являются наиболее ценным достоянием страны» – еще одно знаменитое высказывание сингапурского лидера, добавил глава города.

«Владивосток – город студентов, и энергия молодых, образованных и талантливых - это будущее города. Мировые эксперты называют концентрацию высших учебных заведений во Владивостоке одним из его конкурентных преимуществ, на базе которого можно успешно развивать инновационную экономику», - заявил он.

Развитие экономики Сингапура начиналось с создания благоприятных условий для инвесторов. Владивосток в начале этого пути – в городе действует режим Свободного порта Владивосток, на острове Русский создана территория опережающего развития, государство вкладывает средства в транспортную и инженерную инфраструктуру ТОР, отметил мэр. Но для того, чтобы эти преференции заработали в полную силу, важна открытость и прозрачность, а также борьба с коррупцией – именно это сыграло ключевую роль в столь успешном и стремительном развитии Сингапура, подчеркнул Виталий Веркеенко.

«Владивосток, безусловно, будет применять мировой опыт трансформации и реновации городов. Мы только в начале пути, но приглашение на всемирный форум, а его удостоились два российских города, говорит о том, что эволюция Владивостока от закрытого военного порта к центру международного сотрудничества России в АТР не осталась незамеченной, и он все ярче проявляется на карте мира. Надеюсь, что вскоре Владивосток сможет претендовать на международную премию Ли Кван Ю за выдающиеся достижения в развитии территории», - заявил глава города.

Напомним, по приглашению правительства Сингапура глава Владивостока Виталий Веркеенко принял участие в VI Всемирном саммите городов (WCS) и Форуме мэров городов мира, мероприятия прошли в городе-государстве с 8 по 12 июля.

Всемирный саммит городов - это крупнейшая мировая площадка для обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий, организуемая с 2010 года. В этом году он прошел под лозунгом «Будущее городов через инновации и сотрудничество». В Форуме мэров городов приняли участие более 140 глав городов мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]