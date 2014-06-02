Восставший из небытия. Специалисты центральной базы хранения бронетанковой техники Восточного военного округа первыми в России полностью восстановили американский танк «Шерман», пролежавший на дне моря больше 70 лет. Теперь «американец» выглядит как новый и готовится стать украшением всех военных праздников.

Он на ходу и даже стреляет. Без преувеличения, гениальные военные механики из Арсеньева сделали не декорацию, а самую настоящую боевую единицу. «Шерман», или М-4, был самым массовым американским танком времен Второй мировой.

Мария Нетребенко, корреспондент: «В войну ходили легенды о небывалом комфорте «Шермана», из кожи, которой были обиты сидения внутри танка, советские танкисты шили куртки, а еще говорят, что в комплекте с «Шерманом» шла даже кофеварка».

Но, конечно, обивка и кофеварка в этом танке не сохранились. И вообще, когда «американца» только привезли в часть, механики слабо верили, что он подлежит восстановлению. Все-таки «Шерман» пролежал на дне Баренцева моря больше 70 лет. А там он оказался с другим грузом, который по ленд-лизу США в 1945 году отправили в СССР, но судно было торпедировано немецкой подлодкой. А В 2017 году водолазам Северного флота удалось поднять несколько «Шерманов». Один из них отправили на Дальний Восток. И именно нашим механикам первым в стране удалось буквально воскресить танк, хотя он почти полностью сгнил, да и с размерами пришлось помучиться, у американцев ведь все в футах и дюймах.

Олег Редько, командир эвакуационного взвода центральной базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа: «Кое-где дюймовую резьбу пришлось перерезать, а кое-где специалисты заводов делали болты с дюймовой резьбой».

Восстанавливали «Шерман» всем миром. Благо, в Арсеньеве достаточно оборонных предприятий, которые смогли изготовить недостающие детали. Парадокс, но помогла и всемирная паутина.

Дмитрий Кащаев, командир центральной базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа: «Нашли в интернете руководство по ремонту, картинки, надписи вот это все в оригинале».

Поэтому завершение работ по восстановлению «Шермана» стало самым настоящим праздником и для военных, и для гражданских. Впрочем, теперь танк будет украшением всех торжеств. Уже сейчас он отправился в Хабаровск, чтобы принять участие в праздновании 100-летия Восточного военного округа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]