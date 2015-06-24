Математика и нейросети помогут оптимизировать транспортную систему Владивостока

Ученые ДВФУ выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на разработку современных решений по анализу, моделированию и оптимизации транспортных процессов. Результатом проекта должен стать пилотный вариант интеллектуальной транспортной системы для Владивостока, которая улучшит качество жизни в городе и будет способствовать его развитию. Исследование рассчитано на три года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета.

Как сообщил руководитель проекта, профессор кафедры математических методов в экономике Школы естественных наук ДВФУ Евгений Нурминский, интеллектуальные транспортные системы используются в зарубежных странах уже около 40 лет (InSync — в США, SCATS — в Австралии и Юго-Восточной Азии). Подобные системы востребованы и в России, особенно в городах с такой сложной транспортной ситуацией, как Владивосток.

«Мы работаем над созданием собственных методов перспективного планирования транспортных систем и разрабатываем технологии оперативного управления ими, в том числе на основе нейронно-сетевого подхода и детального имитационного моделирования», — сообщил профессор Нурминский.

Ученые полагают, что с помощью их разработок можно будет создать информационно-вычислительную систему, которая будет прогнозировать загрузку транспортной системы Владивостока в зависимости от разных условий и поставленных задач. В режиме реального времени она сможет учитывать аварии, перекрытия движения, погодные условия, пробки и будет предлагать оперативные сценарии для решения возникающих проблем. Также система позволит производить объективную оценку экономических, экологических, социальных эффектов от различных транспортных проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]