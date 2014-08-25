В Партизанске заасфальтировано два проблемных дорожных участка

В Партизанске отремонтировано 1,5 км дорожного полотна. Новый асфальт появился на улицах Партизанская и Фабричная.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в администрации Партизанского городского округа, отремонтировано 1,5 километра дорожного полотна. На улице Партизанской уложили два слоя асфальтобетона на протяжении 750 метров. За счет сэкономленных средств дополнительно заасфальтируют еще 100 метров. На Фабричной заасфальтировано 720 метров дороги, здесь завершает работу местный подрядчик.

Отмечено, что специалисты ежедневно следят за качеством производимых работ, начиная с паспорта готовности асфальта, мониторинга проведения работ, заканчивая лабораторным испытаниями готового дорожного полотна.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований в бюджете Приморского края предусмотрено 707 миллионов рублей. Еще 164 миллиона рублей добавили на ремонт дорог в населенных пунктах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]