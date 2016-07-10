«Луч» начинает сезон под историческим названием

Главная футбольная команда Приморья начинает новый сезон под своим историческим названием – «Луч». Первая игра состоится уже в этот вторник, 17 июля, на домашнем поле против ФК «Химки». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отмечает руководство клуба, все необходимые для переименования документы удалось оформить в короткие сроки, и 13 июля ФНЛ официально признала «Луч» (Владивосток) участником ОЛИМП-Первенства России сезона-2018-2019. Логотип команды остался прежним, единственное — на нем теперь нет слова «Энергия». Это связано с тем, что по результатам проведенного клубом конкурса ни один из семи предложенных эскизов не набрал более половины голосов болельщиков. В то же время 53 % принявших участие в голосовании высказались за присутствие на эмблеме «Луча» тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]