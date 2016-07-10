Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:25
  0

«Луч» начинает сезон под историческим названием

«Луч» начинает сезон под историческим названием

Фото: Администрация ПК

Главная футбольная команда Приморья начинает новый сезон под своим историческим названием – «Луч». Первая игра состоится уже в этот вторник, 17 июля, на домашнем поле против ФК «Химки».  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отмечает руководство клуба, все необходимые для переименования документы удалось оформить в короткие сроки, и 13 июля ФНЛ официально признала «Луч» (Владивосток) участником ОЛИМП-Первенства России сезона-2018-2019. Логотип команды остался прежним, единственное — на нем теперь нет слова «Энергия». Это связано с тем, что по результатам проведенного клубом конкурса ни один из семи предложенных эскизов не набрал более половины голосов болельщиков. В то же время 53 % принявших участие в голосовании высказались за присутствие на эмблеме «Луча» тигра.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря