6,5 тонн кеты не попали на столы приморцев

На одном из холодильных комплексов Владивостока сотрудники Россельхознадзора обнаружили почти 6,5 тонн рыбной продукции с истекшими сроками годности. Продукция исключена из оборота и подлежит уничтожению либо утилизации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе проведения согласованной прокуратурой Приморского края внеплановой проверки крупного холодильного комплекса во Владивостоке обнаружено почти 6,5 тонн рыбной продукции, хранящейся с нарушением ветеринарного законодательства РФ. Продукция принадлежала одному из рыбокомбинатов Камчатского края.

Так, на хранении в морозильном складе совместно с доброкачественной продукцией было обнаружено 6,480 кг мороженой кеты (с нерестовыми изменениями) с истекшим в апреле текущего года сроком годности.

По факту выявленных нарушений в отношении двух юридических лиц (собственника продукции и ее хранителя) составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

Так как хранение продукции животного происхождения осуществлялось с нарушением законодательства, по итогам рассмотрения административных дел Управлением в отношении юридических лиц вынесены постановления о наложении административных штрафов.

Некачественная и опасная рыба (6,480 кг) подлежит уничтожению либо утилизации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]