Приморцы спасли жеребенка, тонувшего в огромной луже
Жители деревни Павло-Федоровка Кировского района спасли жеребенка из топи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.
Как говорят очевидцы, животное выбилось из сил, стараясь высвободиться из жижи, и местные жители не смогли пройти мимо. Мать малыша все время была рядом и не находила себе места. Возможно, жеребенок оказался в грязи во время «переправы» табуна через огромную лужу, запнулся и так и остался барахтаться в топи. Несколько мужчин нашли неподалеку бревна, с помощью которых создали точку опоры и вытащили жеребенка на землю.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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