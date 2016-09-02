Дожди и грозы: В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В связи с обострением фронтальных разделов утром и днем 17 июля, а также ночью 18 июля в центральной части Приморского края (Арсеньевский, Дальнегорский, Лесозаводский, Уссурийский городские округа, городской округ Спасск-Дальний, Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Спасский, Пограничный, Тернейский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы) ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 час), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

На реках края ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,6-1,7 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъемы уровня воды на 1,3-2,0 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создается угроза безопасности низководных мостов и дамб.

Также приморцев просят быть внимательными спасатели. Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]