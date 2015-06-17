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Владельцам 101 квартиры во Владивостоке придется ликвидировать перепланировки

Владельцам 101 квартиры во Владивостоке придется ликвидировать перепланировки

Фото: ahrfn.com

С начала 2018 года специалисты управления содержания жилого фонда администрации города провели 472 проверки по перепланировкам. Владельцам 101 квартиры были направлены предписания о необходимости вернуть квартирам прежнее состояние. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Чаще всего о перепланировках специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. Специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание и штраф. Если он его не исполняет и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется оплачивать регулярные штрафы. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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