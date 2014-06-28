На приморском пляже ликвидировано нефтяное пятно

Арендаторы пляжа и местная администрация в понедельник очистили акваторию от 500-метрового нефтяного пятна, которое появилось у побережья бухты Волчанец. Напомним, большое нефтяное пятно появилось на побережье юга края в выходные. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Длина пятна составляла около 500 метров, ширина 0,25 метров. Сейчас загрязнение ликвидировано, сообщили в природоохранной прокуратуре. Представитель природоохранной прокуратуры охарактеризовал нефтеразлив как небольшой. Также он добавил, что Тихоокеанское управление Росприроднадзора по данному факту обратилось в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]