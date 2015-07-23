Частью прибыли от игорной зоны «Приморье» закроют кредит на строительство Hyatt
Власти Приморского края направят налоги, полученные от предприятий интегрированного развлекательного курорта «Приморье», на погашение кредита. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
О сумме, которая требуется на погашение кредита, не сообщается.
Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование.
Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже несколько раз в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось. Осенью 2017 года врио губернатора Приморья поручил снять с продажи и достроить гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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