Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:56
  0

Настоящее жаркое лето пришло в Приморье

Настоящее жаркое лето пришло в Приморье

16 июля над большей частью Дальневосточного региона преобладает поле пониженного атмосферного давления. Циклонические вихри и их фронтальные разделы обусловили неустойчивую погоду на огромной территории Дальнего Востока.

В Приморье установилась по-летнему жаркая погода, в дневные часы температурный фон превышает отметку в +23...+28 °С, в отдельных районах достигая +33 °С, всё также гремят грозы и идут ливневые дожди.

Отметим, в Приморье из-за сильных дождей уже объявлено штормовое предупреждение.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря