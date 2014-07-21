Настоящее жаркое лето пришло в Приморье
16 июля над большей частью Дальневосточного региона преобладает поле пониженного атмосферного давления. Циклонические вихри и их фронтальные разделы обусловили неустойчивую погоду на огромной территории Дальнего Востока.
В Приморье установилась по-летнему жаркая погода, в дневные часы температурный фон превышает отметку в +23...+28 °С, в отдельных районах достигая +33 °С, всё также гремят грозы и идут ливневые дожди.
Отметим, в Приморье из-за сильных дождей уже объявлено штормовое предупреждение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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