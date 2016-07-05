Анонс на 17 июля

17 июля во Владивостоке в 13.00 в библиотеке им. А. П. Чехова пройдет любительский турнир по игре Го.

17 июля во Владивостоке в 19.00 в библиотеке «БУК» пройдет лекция «Иностранная интервенция во Владивостоке в 1918-1922 годах».

17 июля г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Химки». 1-й тур Олимп-Первенство России по футболу, сезон 2018/19.

17 июля — Всемирный день международного уголовного правосудия.

17 июля — День основания морской авиации ВМФ России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]