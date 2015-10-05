В инвалидной коляске он проехал от Санкт-Петербурга до Владивостока. И успел прославиться на всю страну благодаря своему видеоблогу и любопытным россиянам. Финиш на площади борцов. А свой пробег Алексей Костюченко посвятил 75-летию Сталинградской битвы. О приключениях в дороге он рассказал нашим корреспондентам.

Волгоградец Алексей Костюченко 18 лет назад потерял ноги и кисти рук: несчастный случай. Но однажды он решается, пусть не на своих двоих, но покорить Россию! В апреле 2017-го с Волги добирается до Невы и стартует к Японскому морю.

Алексей Костюченко, путешественник: «Ну, как можно решиться... Подумал, придумал, собрался и поехал».

Едет на хендбайке — это велоколяска специальной конструкции, собранная друзьями. Чудо техники позволяет развивать скорость до 20 км/ч, особенно на покатой трассе. Непогоду путешественник пережидает на остановках и заправках. С собой — запас продуктов, газовая горелка и ноутбук, чтобы вести путевой блог, рассказывая о теплых встречах. Но чаще люди говорят о нем.

Игорь Прилебских, житель Владивостока: «Очень рад, что я увидел такого человека, который в жизни ничего не боится. Что он живой в душе, он нашел мир в своей душе».

Алексей Костюченко, путешественник: «По трассе очень много людей останавливалось. Очень большая поддержка от людей, очень! Это прямо, знаете, и моральная, и финансовая. И даже продуктовая поддержка. Действительно, каждый норовит угостить пряничком, яблочком».

Россия не совсем подходит для хендбайка, даже крупные города, так что старался их объезжать. В Сибири едва не замерзает и решается на зимовку.

Алексей Костюченко, путешественник: «Я обратил внимание на то, что руки вроде бы крутят, на автопилоте, вот, а уже перестаешь смотреть на окружение, на природу, на людей».

После Иркутска ему труднее всего: горы, перевалы, по которым и здоровый-то человек с трудом движется. А старик Хоттабыч, так шутя называет себя путешественник, крутит педали руками и сочиняет оду.

Алексей Костюченко, путешественник: «Эх, Россия, ты огромна! Может, выскажусь не скромно: покорю твои просторы, несмотря на форсмажоры. На хендбайке, а не пёхом в дальний путь собрался Леха! Не впустую будет прожит год теперешний мой, может!»

Алексей Костюченко не просто пересекает Россию, он на двоих с другом-путешественником совершает кругосветку. Ильдус Янышев в тот же момент покоряет Европу, Америку и Китай. А смелый хендбайкер 10.310 километров проезжает по нашей стране. Теперь уже ждет не дождется возвращения домой. Устал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]