Жители дома в Уссурийске, где обрушилась кровля, вернулись в свои квартиры
15 июля в 21.55 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступил звонок от жительницы дома на ул. Пролетарской, 106, об обрушении кровли. На место выехали представители администрации Уссурийского городского округа, управления по делам ГО и ЧС, МЧС. Жители дома были эвакуированы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
В жилом здании производился ремонт кровли. Все строительные материалы, в том числе и паллеты с кирпичом, подрядчик складировал в одном месте на кровле. В результате намокания материалов во время сильных осадков, перекрытия между крышей и техническим этажом не выдержали и обрушились.
Пострадавших в связи с этой аварийной ситуацией нет, все жители вернулись в свои квартиры.
Подрядчик, который ремонтировал кровлю, уже приступил к ликвидации аварийной ситуации. Он заказал железобетонные плиты, их доставка планируется в течение двух дней, еще несколько дней потребуется на их установку. В данный момент подрядчик принимает меры по защите поврежденного участка кровли от осадков.
Ситуация находится на контроле администрации Уссурийского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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