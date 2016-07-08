Жители дома в Уссурийске, где обрушилась кровля, вернулись в свои квартиры

15 июля в 21.55 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступил звонок от жительницы дома на ул. Пролетарской, 106, об обрушении кровли. На место выехали представители администрации Уссурийского городского округа, управления по делам ГО и ЧС, МЧС. Жители дома были эвакуированы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

В жилом здании производился ремонт кровли. Все строительные материалы, в том числе и паллеты с кирпичом, подрядчик складировал в одном месте на кровле. В результате намокания материалов во время сильных осадков, перекрытия между крышей и техническим этажом не выдержали и обрушились.

Пострадавших в связи с этой аварийной ситуацией нет, все жители вернулись в свои квартиры.

Подрядчик, который ремонтировал кровлю, уже приступил к ликвидации аварийной ситуации. Он заказал железобетонные плиты, их доставка планируется в течение двух дней, еще несколько дней потребуется на их установку. В данный момент подрядчик принимает меры по защите поврежденного участка кровли от осадков.

Ситуация находится на контроле администрации Уссурийского городского округа.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]