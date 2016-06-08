Более 11 тысяч человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье

В Приморском крае продолжается реализация федеральной программы «Дальневосточный гектар», призванной повысить привлекательность территорий Дальнего Востока для переселения граждан и стимулировать приток людей в этот регион. В настоящий момент обладателями земельных участков в Приморье стали уже более 11 тысяч человек. "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на primorsky.ru



Как рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений края, сегодня в федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрированы около 120 тысяч заявок на получение гектара, более трети из них – 47,6 тысячи – приходится на Приморье. 14,2 тысячи заявлений уже одобрены.

«Положительное заключение на выдачу участков принято в 14 258 случаях, при этом уже оформлено 11 018 договоров на получение земли. В работе у специалистов находится еще более трех тысяч документов на предоставление гектаров», – сообщили в ведомстве.

Из тех, кто уже получил земельные наделы, более 9,9 тысяч человек – жители Приморья, еще 1,2 тысячи участников программы – жители регионов России.

По словам руководителя Приморского края Андрея Тарасенко, востребованность программы «Дальневосточный гектар» продолжает расти, и особенно важно, что за участками в край едут люди со всей страны – это доказывает актуальность проекта и говорит о том, что одна из главных его задач – увеличение населения в дальневосточных регионах – решается успешно.

«Сейчас больше всего гектаров такой категории мы выдали жителям Москвы и Московской области – переехать и развиваться в нашем крае захотели более 220 человек. Отдельно следует отметить соседние дальневосточные субъекты – жители этих территорий оформили около 240 участков. Кроме того, мы принимаем гостей из Белгородской, Костромской, Новосибирской, Тюменской областей, Краснодарского, Алтайского, Забайкальского краев, Республик Коми, Башкортостан, Татарстан и других», – подчеркнул руководитель края, добавив, что в целом участки выданы жителям 75 регионов России.

Отметим, Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать бесплатные земельные участки соотечественникам из-за рубежа, переселяющимся на Дальний Восток. Документ, разработанный по поручению Президента России, предусматривает возможность предоставления дальневосточных гектаров в пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственной программы добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Предполагается, что на первом этапе «переселенцы» смогут пользоваться гектаром безвозмездно, однако получить его в собственность смогут только после того, как получат гражданство России в соответствии с действующим законодательством.

По оценкам Минвостокразвития России, реализация данного законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию Дальнего Востока до трех тысяч человек.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

В Приморском крае обладателям гектаров предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 миллиона рублей.

Справочно: найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре, или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Обратиться за консультацией также можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]