Финальные аккорды концертного сезона отзвучали в Большом зале Приморской краевой филармонии. Эстрадный оркестр под управлением Дмитрия Бутенко представил публике свою «Романтическую коллекцию».

Гостей филармонии встречает мадам Галецкая, супруга первостроителя здания на Светланской. В ее образе знакомит публику с историей культурного центра Владивостока Наталья Кривицкая, участница камерного ансамбля «Вдохновение». Свою виолончель ей приходится отложить на время экскурсий.

Наталья Кривицкая, артистка Приморской краевой филармонии: «Это и знакомство с историей здания, знакомство с теми музыкантами, которые некогда приезжали в наш город. Кроме того, мы рассказываем об оперных постановках – ведь даже этот концертный зал открылся премьерой именно оперы!»

Мадонна, Элтон Джон, Крис Норман – творчество этих зарубежных звезд очень далеко от оперы и уж тем более они никогда не были во Владивостоке. Но их хиты уже который год звучат в Большом зале филармонии. Как заполучить партитуру — у Дмитрия Бутенко свои секреты. Но чаще всего он пишет ноты, наслушивая музыкальные реликвии из Интернета.

Дмитрий Бутенко, руководитель Эстрадного оркестра Приморской филармонии: «Это я делал в все сам для оркестра, потому что в основном это все играется с ритм-секцией. То есть в оригинале группы – гитара, бас-гитара, ударник, клавишник, больше ничего. Естественно, мне пришлось дописывать струнников, духовиков. Тем самым обогатить звучание, а может быть, изменить звучание каких-то сочинений».

Концерты Эстрадного оркестра привлекают в филармонию самую разнообразную публику – от нынешних студентов до тех, кто родом из СССР – пришел вспомнить дискотеки своей молодости.

Галина Зыкова, зритель: «Наша филармония великолепна, у нас удивительные концерты, репертуар очень богатый!»

Владислав Воробьев, зритель: «Большое спасибо этому оркестру, я на него хожу уже раз 15-ый – не только с этой программой, но также с Полем Мариа и Джеймсом Ластом, с музыкой из кинофильмов».

Екатерина Казакова, зритель: «Мы пришли всей семьей в филармонию. У нас это добрая семейная традиция. Стараемся посещать если не каждый концерт, то через один – обязательно. Дмитрий Бутенко – наш кумир. Мы его очень любим и рады, что он наш, приморский!»

Эстрадный оркестр завершил концертный сезон в Большом зале. Но в Малом продолжаются программы вокалистов. Следующий сезон будет юбилейным для филармонии – так же, как Приморскому краю, ей исполнится 80 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]