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Иван Штыль стал первым на всех дистанциях Чемпионата России, на которые вышел
Три «золота» — и путевка на главное состязание Мира гребли — 2018. Иван Штыль стал первым на всех дистанциях Чемпионата России, на которые вышел. Соревнование проходило в Москве на канале «Крылатское». «Золото» приморский гребец взял в каноэ двойке на 200-метровке с напарником Александром Коваленко. На высшую ступень пьедестала поднялась и четверка, в составе которой был наш спортсмен. Экипаж выступал на дистанции 500 метров. «Золото» у Ивана и в одиночке. Ближайшего соперника на спринтерской дистанции 200 метров Штыль опередил на полкорпуса. Сейчас наш титулованный гребец начнет подготовку к Чемпионату Мира, который пройдет в португальском городе Монтемор-у-Вельо с 22 по 26 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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