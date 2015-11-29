Призванию приводить детей в этот мир врач из приморской глубинки верна уже более 30 лет. В селе Черниговка Надежда Безнощенко на страже здоровья будущих матерей. Насколько сложно быть в ответе за новые жизни?

Она — точно заботливая крестная для детей в Черниговке. Днем и ночью Надежда Безнощенко на страже здоровья мам и их будущих малышей. Вспоминает, как девчонкой приехала с Сахалина учиться в Тихоокеанский медуниверситет, а после получила распределение на работу в Черниговскую районную больницу. От врача поликлиники она выросла до заведующей акушерско-гинекологическим отделением и вот уже 35 лет в одном коллективе. Здесь приходится быть мастером на все руки, а все потому, что специалистов в ее отделении не хватает!

Надежда Безнощенко, заведующая акушерско-гинекологическим отделением Черниговской ЦРБ: «Я заведующая, я дежурю, веду дневной стационар и еще детский прием. То есть я здесь живу. А так, если я буду работать на ставку заведующей, в среднем я буду 21 тысячу рублей получать, или 22, за мой стаж. А молодые если придут — они и этого иметь не будут!»

В этом, по мнению заведующей, главная причина дефицита кадров. Вот и приходится работать порой круглыми сутками. Признается, что даже внуки спрашивают, мол ты, бабушка, сегодня дома ночуешь или, как обычно, на работе?

- Катастрофически не хватает кадров, катастрофически!

Вот и получается, сетует Надежда Безнощенко, на сегодняшний день ее заменить не кем. Хотя село, говорит, очень нравится людям да и врачам они своим доверяют, очень уж трепетно здесь к пациентам относятся. Так что ехать рожать во Владивосток многие будущие мамы даже не думают. Ирина Першикова уже второго ждет и не сомневается, что на свет ее сынишка непременно родится в Черниговке.

Ирина Першикова, жительница села Черниговка: «Здесь проживаю, здесь и буду рожать!»

Если мама местным врачам доверяет, то и малыш спокоен. Слышите, улыбается доктор, это бьется сердечко маленького Богдана, такое имя ему уже дали родители.

Следить за сердцебиением малыша в утробе матери позволяет современный эхограф. А вот увидеть Богданчика с помощью аппарата УЗИ мы, увы, не можем. А ведь есть ультразвуковой прибор нового поколения, только постоянного специалиста для работы на нем пока нет. Должность эта в Черниговской больнице вакантна, говорит Надежда Безнощенко и призывает на этот факт обратить внимание!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]