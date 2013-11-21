В ДТП на подъезде к Русскому мосту погиб человек
В понедельник, 16 июля, около 15.00 в районе Бархатной, 3 Mitsubishi Canter врезался в экскаватор. Пассажир грузовика погиб, водитель получил серьезные травмы.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Пробки» на VL.ru, экскаватор двигался по трассе Седанка—Патрокл со стороны Тихой в направлении острова Русский. В районе дома № 3 по улице Бархатной в его заднюю часть врезался грузовик Mitsubishi Canter.
От удара у Mitsubishi Canter смяло кабину, водителя и пассажира грузовика зажало в салоне. Спасатели деблокировали пострадавших и передали их врачам скорой. Медики боролись за жизнь пассажира Mitsubishi, но спасти его не удалось – от полученных травм мужчина скончался. Водитель грузовика с серьезными травмами госпитализирован.
В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Авария стала причиной затора со стороны Катерной в направлении Русского острова. На место ДТП также прибыли пожарные, чтобы смыть топливо с проезжей части.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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