Во Владивостоке неустойчивая погода

Большую часть наступившей недели погода будет неустойчивой. Над территорией края будут смещаться активные фронтальные разделы. Пройдут дожди различной интенсивности, местами ливни с грозами. Температура воздуха ночью +16...+22°С. Днем +25...+31°С. Вдоль побережья распространится гребень антициклона с Охотского моря, там прохладнее, +11...+18°C. В конце недели дожди прекратятся. Температурный фон снова повысится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Во Владивостоке в начале недели возможен дождь. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +19...+22°С. В середине недели погода без осадков. Температурный фон понизится на 2-4 градуса.

В четверг во Владивостоке есть вероятность небольшого дождя, +20...+22°С. В пятницу ожидается погода без осадков, температура воздуха повысится, +23...+25°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]