Пятеро иностранцев осуждены в Приморье за браконьерство в Японском море

Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору). Один их фигурантов, являвшийся капитаном судна, также осужден по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру. На сайте Хасанского районного суда уточняется, что осужденные — граждане КНДР, их задержали после сообщения местных жителей о незаконной ловле.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в июне 2017 года в акватории Японского моря. Не имея документов на право въезда на территорию России, капитан рыболовецкого судна (мотобота) вместе с четырьмя соотечественниками незаконно пересек границу. Находясь на территории Российской Федерации, все пятеро произвели незаконный вылов кальмара тихоокеанского в количестве свыше 1,8 тыс. особей.

В результате водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен экологический ущерб.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил капитану суда 2 года 3 месяца лишения свободы, а его соучастникам от 2 до 2 лет 1 месяца лишения свободы. Для отбывания наказания всем фигурантам определена колония-поселение.

Суд удовлетворил заявленные прокурором в интересах государства исковые требования и взыскал причиненный экологический ущерб с осужденных в полном объеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]