Сбои на теле- и радиоканалах могут наблюдаться в Приморье
Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 16 по 22 июля.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы в телерадиовещании возможны с 9.00 до 17.00.
«В эти периоды возможна остановка в теле- и радиовещании», – сообщили в ведомстве.
ФГУП РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.
Где, когда и во сколько ждать перебоев в ТВ-, РВвещании:
|
Населённый пункт
|
Дата начала
|
Время начала
|
Время окончания
|
Программа
|
Стеклянуха
|
16.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Центральное
|
16.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Уссурийск
|
16.07.2018
|
11:00:00
|
17:00:00
|
Европа плюс
|
Находка
|
16.07.2018
|
11:00:00
|
17:00:00
|
Европа плюс
|
вся сеть вещания
|
17.07.2018
|
6:27:00
|
16:59:00
|
Культура
|
Верхняя Бреевка
|
17.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Кавалерово
|
17.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Монакино
|
17.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Орехово
|
17.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Поляны
|
17.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Высокогорск
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Горнореченский
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Красный Яр
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Соболиный
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Владивосток
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РБК
|
Владивосток
|
18.07.2018
|
12:00:00
|
17:00:00
|
Общественное телевидение Приморья
|
Владивосток
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
12:00:00
|
МАТЧ ТВ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
СТС
|
Владивосток
|
18.07.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
ТНТ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
21:00:00
|
ТВ3
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
19:00:00
|
ТВЦ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
21:00:00
|
ПЯТНИЦА
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
ЮТВ
|
Владивосток
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Россия-24
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Рен ТВ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
НТВ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Дисней
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Домашний
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Звезда
|
Уссурийск
|
18.07.2018
|
8:00:00
|
16:00:00
|
ТНТ
|
Уссурийск
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
СТС LOVE
|
Уссурийск
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Телемикс
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
МАТЧ ТВ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
21:00:00
|
ТНТ4
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Че
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Муз
|
Уссурийск
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
18:00:00
|
Наше Радио
|
Находка
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
21:00:00
|
ТНТ
|
Артем
|
18.07.2018
|
10:00:00
|
15:00:00
|
ТНТ
|
Спасск-Дальний
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
21:00:00
|
ТНТ
|
вся сеть вещания
|
18.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Общественное телевидение Приморья
|
Богополь
|
19.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Зеркальное
|
19.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Пуциловка
|
19.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Светлогорье
|
19.07.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Фокино
|
22.07.2018
|
9:00:00
|
16:00:00
|
Тихоокеанское ТВ
|
|
|
|
|
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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