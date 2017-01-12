Сбои на теле- и радиоканалах могут наблюдаться в Приморье

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 16 по 22 июля.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы в телерадиовещании возможны с 9.00 до 17.00.

«В эти периоды возможна остановка в теле- и радиовещании», – сообщили в ведомстве.

ФГУП РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.

Где, когда и во сколько ждать перебоев в ТВ-, РВвещании:

Населённый пункт Дата начала Время начала Время окончания Программа Стеклянуха 16.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Центральное 16.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Уссурийск 16.07.2018 11:00:00 17:00:00 Европа плюс Находка 16.07.2018 11:00:00 17:00:00 Европа плюс вся сеть вещания 17.07.2018 6:27:00 16:59:00 Культура Верхняя Бреевка 17.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Кавалерово 17.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Монакино 17.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Орехово 17.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Поляны 17.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Высокогорск 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Горнореченский 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Красный Яр 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Соболиный 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Владивосток 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 РБК Владивосток 18.07.2018 12:00:00 17:00:00 Общественное телевидение Приморья Владивосток 18.07.2018 9:00:00 12:00:00 МАТЧ ТВ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 СТС Владивосток 18.07.2018 8:00:00 14:00:00 ТНТ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 21:00:00 ТВ3 вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 19:00:00 ТВЦ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 21:00:00 ПЯТНИЦА вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 ЮТВ Владивосток 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Россия-24 вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Рен ТВ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 НТВ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Дисней вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Домашний вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Звезда Уссурийск 18.07.2018 8:00:00 16:00:00 ТНТ Уссурийск 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 СТС LOVE Уссурийск 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Телемикс вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 МАТЧ ТВ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 21:00:00 ТНТ4 вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Че вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Муз Уссурийск 18.07.2018 9:00:00 18:00:00 Наше Радио Находка 18.07.2018 9:00:00 21:00:00 ТНТ Артем 18.07.2018 10:00:00 15:00:00 ТНТ Спасск-Дальний 18.07.2018 9:00:00 21:00:00 ТНТ вся сеть вещания 18.07.2018 9:00:00 17:00:00 Общественное телевидение Приморья Богополь 19.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Зеркальное 19.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Пуциловка 19.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Светлогорье 19.07.2018 9:00:00 17:00:00 РТРС-1 Фокино 22.07.2018 9:00:00 16:00:00 Тихоокеанское ТВ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]