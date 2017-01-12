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Сбои на теле- и радиоканалах могут наблюдаться в Приморье

Сбои на теле- и радиоканалах могут наблюдаться в Приморье

Фото: Администрация ПК

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 16 по 22 июля.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы в телерадиовещании возможны с 9.00 до 17.00.

«В эти периоды возможна остановка в теле- и радиовещании», – сообщили в ведомстве.

ФГУП РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.

Где, когда и во сколько ждать перебоев в ТВ-, РВвещании:

Населённый пункт

Дата начала

Время начала

Время окончания

Программа

Стеклянуха

16.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Центральное

16.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Уссурийск

16.07.2018

11:00:00

17:00:00

Европа плюс

Находка

16.07.2018

11:00:00

17:00:00

Европа плюс

вся сеть вещания

17.07.2018

6:27:00

16:59:00

Культура

Верхняя Бреевка

17.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Кавалерово

17.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Монакино

17.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Орехово

17.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Поляны

17.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Высокогорск

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Горнореченский

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Красный Яр

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Соболиный

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Владивосток

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

РБК

Владивосток

18.07.2018

12:00:00

17:00:00

Общественное телевидение Приморья

Владивосток

18.07.2018

9:00:00

12:00:00

МАТЧ ТВ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

СТС

Владивосток

18.07.2018

8:00:00

14:00:00

ТНТ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

21:00:00

ТВ3

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

19:00:00

ТВЦ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

21:00:00

ПЯТНИЦА

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

ЮТВ

Владивосток

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Россия-24

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Рен ТВ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

НТВ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Дисней

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Домашний

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Звезда

Уссурийск

18.07.2018

8:00:00

16:00:00

ТНТ

Уссурийск

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

СТС LOVE

Уссурийск

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Телемикс

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

МАТЧ ТВ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

21:00:00

ТНТ4

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Че

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Муз

Уссурийск

18.07.2018

9:00:00

18:00:00

Наше Радио

Находка

18.07.2018

9:00:00

21:00:00

ТНТ

Артем

18.07.2018

10:00:00

15:00:00

ТНТ

Спасск-Дальний

18.07.2018

9:00:00

21:00:00

ТНТ

вся сеть вещания

18.07.2018

9:00:00

17:00:00

Общественное телевидение Приморья

Богополь

19.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Зеркальное

19.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Пуциловка

19.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Светлогорье

19.07.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Фокино

22.07.2018

9:00:00

16:00:00

Тихоокеанское ТВ

 

 

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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