Отбывающий наказание житель Находки осужден за содержание наркопритона
Находкинским городским судом вынесен приговор гр-ну С., который осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 232 УК РФ (содержание притона и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Мужчина, сам страдающий наркоманией, в течение длительного времени систематически предоставлял свое жилье и общедомовое помещение кладовой для потребления героина наркозависимым лицам. При этом на деньги, которые ему давали указанные лица, он приобретал наркотики.
В настоящий момент гражданин отбывает наказание в местах лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний. С учетом того, что на момент постановления приговора фигурант уже был осужден за незаконный оборот наркотических средств (ст. 228 УК РФ) к реальному лишению свободы, суд назначил ему по совокупности преступлений окончательно к отбытию 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.03.2018 Во Владивостоке вынесен приговор хозяйке наркопритона
-
06.10.2016 В Приморье ликвидирован наркопритон
-
30.08.2016 В Приморском крае полицейские задержали организатора наркопритона
-
17.08.2016 Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье
-
24.12.2015 Житель Уссурийска осужден к 10 годам лишения свободы за содержание наркопритона и сбыт наркотиков военнослужащим
-
26.11.2013 В Находке местный житель за содержание наркопритона получил 1,5 года тюрьмы
Добавить комментарий