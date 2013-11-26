Отбывающий наказание житель Находки осужден за содержание наркопритона

Находкинским городским судом вынесен приговор гр-ну С., который осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 232 УК РФ (содержание притона и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина, сам страдающий наркоманией, в течение длительного времени систематически предоставлял свое жилье и общедомовое помещение кладовой для потребления героина наркозависимым лицам. При этом на деньги, которые ему давали указанные лица, он приобретал наркотики.

В настоящий момент гражданин отбывает наказание в местах лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний. С учетом того, что на момент постановления приговора фигурант уже был осужден за незаконный оборот наркотических средств (ст. 228 УК РФ) к реальному лишению свободы, суд назначил ему по совокупности преступлений окончательно к отбытию 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]