В акватории Владивостока будет ограничено движение судов

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с проведением Дня Военно-Морского Флота, репетиций и военно-морского парада сил ТОФ в Амурском заливе в районе бухты Спортивная гавань и мыса Бурный на участке № 7 (участок акватории морского порта в Амурском заливе, ограниченный прямыми линиями, соединяющими: на востоке - маяк Токаревского и мысы Безымянный, Ларионова и Старицкого, на западе мыс Черняковского будет ограничено движение плавательные средств:

- выход в Амурский залив между маяком Токаревского и мысом Безымянный;

- выход в Амурский залив из бухты Новик;

- выход в Амурский залив через пролив Старка;

- от мыса Низкий (остров Попова) до островов Два брата далее бухта Перевозная до полустрова Песчаный и мыса Фирсова.

В связи с этим будет запрещено передвижение плавательных средств в следующие дни:

- с 09.00 до 19.00 19, 21, 24, 26 июля 2018 года – репетиция парада Военно-Морского Флота;

- с 07.30 до 17.00 27 июля (28 июля – резерв) 2018 года – генеральная репетиция парада Военно-морского флота;

- с 07.30 до 17.00 29 июля 2018 года – Военно-морской парад кораблей ТОФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]