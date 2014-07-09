Фотографы не только со всего края, но даже из соседних регионов смогли показать свои самые удачные кадры на «Большой приморской фотосушке». Причем участие в ней приняли как именитые профессионалы с дорогой техникой, так и любители, у которых в распоряжении только телефон. Идея краевых властей — узнать друг о друге больше, поделиться важными моментами жизни с помощью фотографий — на ура принята приморцами.

Самая народная фотовыставка. Так по праву можно назвать «Большую приморскую фотосушку». Ведь здесь не нужны ни дорогие багеты, ни специальное освещение. Для монтажа этой экспозиции достаточно лишь бельевой веревки и прищепок. Впрочем, даже печатать фотографии и присутствовать самим авторам необязательно. Поэтому эта «Фотосушка» — отличная возможность показать миру свои удачные кадры для фотолюбителей из самых отдаленных уголков Приморья и не только.

Наталья Макагонова, специалист приморского краевого Центра народной культуры: «Когда мы заранее объявляли, что со всего Приморского края можно присылать фотографии, получили около 20 писем, мы удивились потому что Комсомольск и Хабаровск тоже присылали».

Примечательно, что среди участников «Фотосушки» есть и признанные мастера, например, Михаил Павин с очень атмосферной серией снимков рок-звезд '80-х и '90-х. А есть и еще совсем «зеленые» фотолюбители, у которых в арсенале пока лишь камера смартфона.

Елена Дергачева, фотолюбитель: «Это я возле дома сделала, когда из школы шла, на свой телефон».

По правилам «Фотосушки» любую фотографию можно забрать, повесив взамен свою. Но большинство гостей выставки — это обычные прохожие. Так что организаторы позволяли и просто так забирать особо понравившееся снимки.

Гюляр Искендерова, гость «Большой приморской фотосушки»: «Понравилось все, красиво. Котик вот этот вообще отличный. Много всего хорошего тут и много хочется забрать себе».

А все оставшиеся фотографии примут участие в следующей «Фотосушке», которая пройдет 18 августа в рамках трехдневного фестиваля фотоискусства «Глубина резкости».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]