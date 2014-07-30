Хабаровчанка Любовь Фомичёва последние дни проводит в безуспешном поиске недорогих варинатов отдыха в Приморском крае. Ценники за суточную аренду домика, например, в Ливадии бьют все рекорды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru.

Любовь Фомичёва, жительница г. Хабаровска: "Поздно спохватилась - начала искать домик в Приморье на август. Но там либо всё очень дорого, либо занято. Домик 7 тысяч. Я не потяну"

Отдых на российском побережье Японского моря с минувшего сезона прогнозируемо подорожал – в среднем на 10 процентов.

В этой турфирме все путевки на август раскуплены. Притом, что снять домик без удобств стоит от 3500 рублей в день и выше.

Олеся Корякина, директор по развитию турфирмы : "Если мы сдаем в аренду дом полностью с коммуникациями со своим санузлом и зоной приготовления пищи, то аренда такого миникоттеджа составит 6240 рублей в августе в сутки если мы смотрим август-месяц, то на середину августа – конец июля нет ни одного свободного домика"

На эти деньги – подчеркивают представители туриндустрии – в Юго-Восточной Азии – в так называемый невысокий сезон – можно почти ни в чем себе не отказывать

Кирилл Рогачёв: "Идентичный приморскому отдыху на турбазе двухнедельный тур в Паттайю с завтраками в двухзвёздочном отеле стоит примерно столько же – более пятидесяти тысяч рублей. Естественно, сюда включена и стоимость перелета"

В железнодорожных кассах ажиотажного спроса на билеты до Находки в августе пока нет. Многие поедут на своих машинах

Дмитрий Гвоздицких, заместитель генерального директора по продажам дальневосточного агентства: "Произошли какие-то перетоки туристов. Может это связано с чемпионатом мира по футболу. Многие решили поехать в западном направлении, посмотреть футбол, поэтому нет такого ажиотажа по Приморью"

Погоду на этот августе синоптики обещают стандартную приморскую.

Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "В какие-то отдельные дни грозовые дожди с ливнями – это может быть. Но у них уже сейчас повышается температурный фон, так как мы говорим «поднимается субтропический максимум» - поэтому там температурный фон будет более стабильный и без осадочного периода"

Информации по активности акул в Японском море вблизи российских баз отдыха пока нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]