Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн

Сайт Primorye.ru пополнился разделом «Афиша». В нем читатели узнают о мероприятиях, проходящих во Владивостоке, а также смогут купить билеты онлайн. Сервис реализован совместно с проектом TYSA.RU.

В разделе представлены концерты, вечеринки, квесты, тренинги, мастер-классы, мероприятия для детей и другие события. Сортировка помогает выбирать мероприятия по времени и типу.

«Мы постепенно расширяем сервисную составляющую портала, стремясь сделать его еще более полезным и в то же время удобным для пользователей. Так, чтобы жители Приморья могли получить здесь полную и достоверную информацию обо всем, что происходит в Приморье. Логичным продолжением стал раздел «Афиша» с возможностью купить билеты на мероприятия. Такой формат позволяет читателям не только быть в курсе культурной жизни, но экономить время на покупке билетов», ­– отмечает Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

«Я очень рад, что культурная жизнь в нашем регионе развивается, становится интересной, яркой и насыщенной. А наша задача сделать так, чтобы за всем этим многообразием событий было удобно следить и не пропустить ни одного из них.

И наши партнеры – портал Primorye.ru активно помогают нам в этом. Благодаря новому разделу Афиша, жители и гости Приморья смогут не только получить информационный заряд на весь день, но и спланировать свой досуг», – Сергей Мудров, руководитель медиа-проекта TYSA.RU.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]