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Жительница Приморья принесла в суд квитанцию за оплаченный штраф и «заработала» новый

Жительница Приморья принесла в суд квитанцию за оплаченный штраф и «заработала» новый

В мировой суд Октябрьского района прибыла гражданка Г., чтобы предъявить квитанцию об оплате штрафа. Однако, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, женщину не устроила процедура пропуска в суд. Требование пристава выложить на стол предметы, запрещенные к проносу в здание суда, было воспринято женщиной весьма агрессивно. Она отказалась починиться требованиям и обругала работника суда.

После нескольких предупреждений о недопустимости нарушений установленных в суде правил, в отношении гражданки был составлен административный протокол по статье 17.3 ч.2 КоАП РФ.

В суде женщина полностью признала свою вину.

Мировым судьей ей было назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 1000 рублей.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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