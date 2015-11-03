«Вести: Приморье»: Какой диагноз чаще всего ставят артемовским детям?

Эти вагончики за год набегают 130.000 километров. В дорожной карте — все районы Приморья. Медицинский автопоезд «Забота» прибыл в новый населенный пункт. Передвижную поликлинику встречают самые маленькие жители Артемовского городского округа. Какой диагноз чаще всего ставят артемовским детям, и почему в большое медицинское путешествие хотят отправиться даже врачи из Хабаровска, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]