«Вести: Приморье»: Какой диагноз чаще всего ставят артемовским детям?
Эти вагончики за год набегают 130.000 километров. В дорожной карте — все районы Приморья. Медицинский автопоезд «Забота» прибыл в новый населенный пункт. Передвижную поликлинику встречают самые маленькие жители Артемовского городского округа. Какой диагноз чаще всего ставят артемовским детям, и почему в большое медицинское путешествие хотят отправиться даже врачи из Хабаровска, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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