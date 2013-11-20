В Приморском крае продолжается газификация предприятий региона. В Уссурийске начали монтаж специального оборудования для подключения котельных к природному газу. Завершиться процесс должен до конца этого года. Какую выгоду получат жители края?

Эта городская котельная Уссурийска обеспечивает теплом 13 домов, а также сельскохозяйственную академию. Вот уже две недели здесь монтируют энергоемкий котел. Детали для него прибыли по спецзаказу из Алтайского края. Когда оборудование будет полностью готово, только после этого объект подключат к газу. Завершить работу планируют, как минимум, через 2 месяца.

Кирилл Аршинский, газоэлектросварщик: «Собираем, вальсируем трубы, потом опрессовка, потом бригада обмуровщиков, будут обмуровывать котел».

Сложное оборудование требует тщательной проверки всех систем. Это одна из пяти котельных Уссурийска, где по плану городских властей готовятся принять природный газ и отказаться от мазута. Специалисты уже подсчитывают выгоду.

Евгений Шемчук, главный инженер УМУП «Тепловые сети»: «Основная выгода что для предприятий, что для жителей города — это, конечно, экология, то есть уменьшение выбросов, даст вздохнуть свободнее, а для предприятий это, соответственно, бремя различных платежей».

В самом городе и за его пределами полным ходом прокладывают трубы: общая протяженность газопровода первой очереди — почти 17 километров. По плану, именно после сдачи в эксплуатацию первого пускового комплекса в Уссурийске до конца года к газу подключат уже подготовленные котельные. Кроме того, еще одна газораспределительная станция появится в Спасске-Дальнем. Вместе они будут обеспечивать природным газом производственные площадки в Михайловском и Спасском районах. В следующем году завершат строительство автоматизированной станции в Артеме. И здесь к голубому топливу должны подключиться не только предприятия ТОР, но и ближайшие населенные пункты — Артемовского городского округа и Надеждинского района.

Алла Фортун, руководитель департамента энергетики Приморского края: «Уже к концу года завершим ряд объектов. И, соответственно, бизнес, предприниматели, главы муниципальных предприятий стали задумываться о планах своих населенных пунктов, о том, как они могут экономить средства бюджета и средства своих предприятий».

По подсчетам специалистов, для предприятий, потребляющих газ вместо мазута, топливо будет обходиться дешевле в два раза. А это значит, меньше затрат на производство, ниже цены. В целом по краевой программе газификации, рассчитанной до 2020 года, сразу несколько десятков заводов и компаний планируют перейти на новый вид топлива. А чем больше потребителей газа, тем еще дешевле он обходится предприятиям. Таков первый этап газификации, после этого начнутся работы по подключению жилых домов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]