Создатель «фирмы-однодневки» приговорен в Находке к двум годам лишения свободы условно
Два года лишения свободы условно назначил суд жителю Находки за регистрацию на его имя фиктивной фирмы. Аферу с созданием «фирмы-однодневки» выявила Находкинская таможня и возбудила уголовное дело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.
В 2016 году к осужденному обратился незнакомый человек и предложил за денежное вознаграждение оформить на него фирму. При этом гражданин понимал, что зарегистрировав на себя компанию, фактически он к ней не будет иметь никакого отношения. Однако предоставил свой паспорт и стал «руководителем» вновь созданной фирмы.
По факту создания «фирмы-однодневки» Находкинская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Суд рассмотрел дело и признал жителя Находки виновным, приговорив его к двум годам лишения свободы условно.
Отметим, «фирмы-однодневки» создаются не для осуществления предпринимательской деятельности, а исключительно с целью уклонения от уплаты налогов и мошеннических операций.
За создание фиктивных фирм предусмотрена уголовная ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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