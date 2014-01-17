Стоимость обучения в вузах Владивостока выросла на треть (новые цены)

Вузы Приморья подняли цены на обучение за год в среднем на 34%. Лидерами по повышению стоимости высшего образования стали ДВФУ и Дальрыбвтуз. Минимальный рост показали цены в ТГМУ, а самые недорогие остались во ВГУЭС, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Среди лидеров по количеству бюджетных мест и стоимости обучения на бакалавриатах и специалитетах – ДВФУ. Оплата для первокурсников на 2018-2019 учебный год в среднем здесь поднялась на 35%. Но по некоторым специальностям, в частности, «Ядерная физика и технологии», «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «Дизайн», «Культурология», повышение достигло 46%, то есть увеличилось со 185 до 270 тысяч рублей за год. Таким образом, повышение коснулось в первую очередь гуманитарных и инженерных специальностей. Школа биомедицины и Школа естественных наук ДВФУ повысили стоимость обучения для абитуриентов-2018 в среднем на 17%.
Одно из грандиозных увеличений платы за обучение произошло в Дальрыбвтузе
, в процентном соотношении он превзошел ДВФУ – в среднем +76,5% к прежней цене для первокурсников, а некоторые специальности подорожали более чем на 100%. Вероятно, это случилось и потому, что еще в прошлом 2017-2018 учебном году в вузе оставались специальности, куда принимали договорных студентов за 90 тысяч рублей (минимальное предложение для вузов Владивостока в тот период), например, по непрофильным для этого учебного заведения специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело». А также по специальностям для бакалавров, по которым в этом году Дальрыбвтуз набор уже не производил, например, «Социология», «Публичная политика и социальные науки».
94 тысячи рублей в год стоило обучение на «Водных биоресурсах и аквакультуре», «Стандартизации и метрологии», «Промышленном рыболовстве». В этом году потенциальным студентам предложили ценник в 149 640-167 740 рублей за год обучения. Самое серьезное повышение с 102 000 до 222 520 рублей в Дальрыбвтузе пережили специалитеты «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Управление водным транспортом и гидротехническое обеспечение судоходства».
Некогда ДВВИМУ, а сегодня Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского предлагает молодым людям, направляющимся на «Судовождение», «Эксплуатацию судовых энергетических установок», «Эксплуатацию судового электрооборудования и средств автоматики», «Управление водным транспортом и гидротехническое обеспечение судоходства», более конкурентную цену в 210 тысяч рублей за год. Такие гуманитарные науки, как «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», морской университет оценивает в 130 тысяч рублей за год.
Самое недорогое высшее образование сегодня можно получить во Владивостокском университете экономики и сервиса (ВГУЭС): целый перечень специальностей из сферы экономики, менеджмента, туризма, гостиничного дела, а также международных отношений, лингвистики, юриспруденции обойдется в 139 тысяч рублей за год обучения.
ВГУЭС позволил себе повышение цен в среднем на 15% для студентов первого года обучения. Самый существенный плюс (+26,7%) к цене получили специальности «Технология транспортных процессов», «Прикладная информатика», «Экология и природопользование», «Информационные системы и технологии» – с 117 620 до 149 000 рублей.
Самой дорогой специальностью во ВГУЭС остаются «Дизайн костюма» и «Дизайн среды» по 203 тысячи рублей за год. Такие пересекающиеся с ДВФУ, но не профильные для ВГУЭС специальности, как «Реклама и связи с общественностью» и «Мультимедийная журналистика», можно получить за 149 тысяч рублей, тогда как на Русском острове подобные специальности оцениваются в 200 тысяч рублей за год.
Тихоокеанский медицинский университет
(ТГМУ) увеличил цены для новых студентов специалитетов в 2018-2019 учебном году на 8,82% – минимальный показатель на рынке высшего образования Приморского края. Самые дорогостоящие факультеты – «Стоматология» (230 тысяч рублей в год), «Медицинская биохимия» (200 тысяч рублей) и «Лечебное дело» (190 тысяч рублей). Одна из наименее дорогих специальностей – «Клиническая психология» за 140 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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