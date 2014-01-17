Стоимость обучения в вузах Владивостока выросла на треть (новые цены)

94 тысячи рублей в год стоило обучение на «Водных биоресурсах и аквакультуре», «Стандартизации и метрологии», «Промышленном рыболовстве». В этом году потенциальным студентам предложили ценник в 149 640-167 740 рублей за год обучения. Самое серьезное повышение с 102 000 до 222 520 рублей в Дальрыбвтузе пережили специалитеты «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Управление водным транспортом и гидротехническое обеспечение судоходства».

Некогда ДВВИМУ, а сегодня Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского предлагает молодым людям, направляющимся на «Судовождение», «Эксплуатацию судовых энергетических установок», «Эксплуатацию судового электрооборудования и средств автоматики», «Управление водным транспортом и гидротехническое обеспечение судоходства», более конкурентную цену в 210 тысяч рублей за год. Такие гуманитарные науки, как «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», морской университет оценивает в 130 тысяч рублей за год.

Самое недорогое высшее образование сегодня можно получить во Владивостокском университете экономики и сервиса (ВГУЭС): целый перечень специальностей из сферы экономики, менеджмента, туризма, гостиничного дела, а также международных отношений, лингвистики, юриспруденции обойдется в 139 тысяч рублей за год обучения.

ВГУЭС позволил себе повышение цен в среднем на 15% для студентов первого года обучения. Самый существенный плюс (+26,7%) к цене получили специальности «Технология транспортных процессов», «Прикладная информатика», «Экология и природопользование», «Информационные системы и технологии» – с 117 620 до 149 000 рублей.

Самой дорогой специальностью во ВГУЭС остаются «Дизайн костюма» и «Дизайн среды» по 203 тысячи рублей за год. Такие пересекающиеся с ДВФУ, но не профильные для ВГУЭС специальности, как «Реклама и связи с общественностью» и «Мультимедийная журналистика», можно получить за 149 тысяч рублей, тогда как на Русском острове подобные специальности оцениваются в 200 тысяч рублей за год.

Тихоокеанский медицинский университет (ТГМУ) увеличил цены для новых студентов специалитетов в 2018-2019 учебном году на 8,82% – минимальный показатель на рынке высшего образования Приморского края. Самые дорогостоящие факультеты – «Стоматология» (230 тысяч рублей в год), «Медицинская биохимия» (200 тысяч рублей) и «Лечебное дело» (190 тысяч рублей). Одна из наименее дорогих специальностей – «Клиническая психология» за 140 тысяч рублей.