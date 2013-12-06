Платье Людмилы Гурченко и туфли Любови Орловой. Выставка, посвященная звездам отечественного кино, открылась в Парадном зале Приморской картинной галереи. В ее основе — уникальная коллекция Александра Васильева. Известный телеведущий, историк моды и театральный художник уже восьмой раз показывает во Владивостоке свои раритеты. Первую экскурсию он провел для наших корреспондентов.

Александр Васильев, историк моды: «Вот, например, платье знаменитой в своей время Руфины Нифонтовой. А здесь рядом потрясающий наряд Людмилы Касаткиной, вышитый стеклярусом, или прекрасное платье Людмилы Гурченко, которое после ее кончины ее вдовец передал мне с 2-3 нарядами и обувью».

Серебристые туфельки Любови Орловой Александр Васильев выпрашивал 25 лет у ее подруги, которая всю жизнь хранила подарок звезды. Экстравагантное платье от Кардена ему отдала сама владелица, великая Майя Плисецкая. Это крупнейшая в России частная коллекция исторического костюма. Наряды советских кинозвезд — подлинные вещи со своей биографией. Многие попадали к Васильеву еще со следами грима и пота тружениц искусства.

Александр Васильев, историк моды: «Многие актрисы так боялись сглаза, что застегивали английские булавочки и прикрепляли внутри платья, чтобы поклонники или недруги не жалили их на сцене».

Лидия Смирнова, Вера Серова, Людмила Целиковская — в годы великих строек и Отечественной войны они вдохновляли зрителей с киноэкранов. Им подражали в прическах и манерах, под них кроили свои наряды работницы и крестьянки. Выставка из фонда Александра Васильева — не просто урок стиля и женственности, это история страны — в фасонах, кружевах, ситце и бархате.

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «Для нас большая честь принимать этот выставочный проект в нашем Парадном зале и безусловно мы очень благодарны А. Васильеву за то, что есть такая возможность у жителей Приморского края ознакомиться с уникальными экспонатами. Поистине это история, это эпоха».

Поклонники «модного эксперта» еле дождались окончания его пресс-конференции и в считанные минуты заполнили пространство выставки, восхищаясь и вспоминая, в каком фильме они видели это платье, шляпку, диадему. Гордость и красота отечественного кино — в Парадном зале Приморской картинной галереи. Выставка продлится до конца сентября и войдет в программу Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Оксаны Данилюк

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]