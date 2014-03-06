Еще 25 квартир получат сироты в Приморье

Очередное распределение жилья для сирот по итогам состоявшихся в Приморье аукционов прошло в понедельник, 16 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рабочем совещании под председательством вице-губернатора Ирины Мануйловой приняли участие сотрудники профильных департаментов Администрации Приморья, а также представители от инициативной группы детей-сирот, которые стоят в очереди на получение жилья.

Всего по результатам прошедшего распределения жилье получат в четырех муниципалитетах Приморья – Большом Камне, Артеме и Находке, а также в Лазовском районе. Все квартиры будут переданы новым владельцам в пользование в соответствие со сводным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Всего по итогам электронных аукционов куплено 25 квартир», – отметила заместитель директора департамента образования и науки Наталья Василянская.

В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 миллиард рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. До конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]