Еще 25 квартир получат сироты в Приморье
Очередное распределение жилья для сирот по итогам состоявшихся в Приморье аукционов прошло в понедельник, 16 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В рабочем совещании под председательством вице-губернатора Ирины Мануйловой приняли участие сотрудники профильных департаментов Администрации Приморья, а также представители от инициативной группы детей-сирот, которые стоят в очереди на получение жилья.
Всего по результатам прошедшего распределения жилье получат в четырех муниципалитетах Приморья – Большом Камне, Артеме и Находке, а также в Лазовском районе. Все квартиры будут переданы новым владельцам в пользование в соответствие со сводным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Всего по итогам электронных аукционов куплено 25 квартир», – отметила заместитель директора департамента образования и науки Наталья Василянская.
В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 миллиард рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. До конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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