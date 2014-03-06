Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:56
  0

Еще 25 квартир получат сироты в Приморье

Еще 25 квартир получат сироты в Приморье

Очередное распределение жилья для сирот по итогам состоявшихся в Приморье аукционов прошло в понедельник, 16 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рабочем совещании под председательством вице-губернатора Ирины Мануйловой приняли участие сотрудники профильных департаментов Администрации Приморья, а также представители от инициативной группы детей-сирот, которые стоят в очереди на получение жилья.

Всего по результатам прошедшего распределения жилье получат в четырех муниципалитетах Приморья – Большом Камне, Артеме и Находке, а также в Лазовском районе. Все квартиры будут переданы новым владельцам в пользование в соответствие со сводным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Всего по итогам электронных аукционов куплено 25 квартир», – отметила заместитель директора департамента образования и науки Наталья Василянская.

В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 миллиард рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. До конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году.

 

 

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря