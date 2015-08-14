Автопоезд «Забота» прибыл в Артем. Передвижная поликлиника остановилась в селе Кневичи и начала прием маленьких пациентов. За полторы недели детский состава объедет все районы округа. Для жителей небольших поселений — это возможность пройти развернутый медосмотр, в том числе и у узких специалистов. Успешный социальный проект действует в Приморье третий год, охватывает все районы края. Благодаря поддержке главы региона с каждой поездкой маршрут автопоезда удлиняется, а медицинский штат увеличивается.

Артемка проходит свою первую большую медицинскую комиссию. И впервые ему не нужно для этого выезжать за пределы села. Поликлиника на колесах привезла лучших докторов края к маленьким артемовцам.

Татьяна Комарова, житель г. Артема, мама Артемки: «Очень удачно получилось. Нам годик, и мы комиссию прошли буквально за полдня».

Медицинский автопоезд «Забота» разбил лагерь у здания сельской администрации. Кабинеты чиновников временно заняли врачи. Во дворе два вагончика с современным оборудованием и мобильной лабораторией. 15 детских специалистов принимают пациентов в режиме нон-стоп.

Денис Полосин, врач оториноларинголог автопоезда «Забота»: «Патологий по ЛОР много, отправляем на операции в специализированные центры».

Самые большие очереди к ЛОРу, окулисту и на УЗИ. Именно эти врачи всегда в дефиците. Ольга Королева в день принимает минимум по 30 человек. В пути полмесяца. Сама из Хабаровска, но уже третье лето меняет личный отпуск на медицинские карты и километры дорог.

Ольга Королева, врач УЗИ автопоезда «Забота»: «Несмотря на то, что сложно, много пациентов, мне нравится. Я путешествию по Приморью и вообще люблю свою работу».

Задача передвижной поликлиники — провести точную диагностику. За три дня в округе врачи приняли больше 350 человек. Уже выстраивают статистку. В медицинских картах маленьких пациентов самые частые записи: анемия, кариес и плоскостопие.

Елена Мальцева, педиатр автопоезда «Забота»: «Наша цель — обследовать и выявить патологию и перенаправить дальше. Чтобы не упустить, потом сложнее исправлять».

Маршрут автопоезда прокладывают по деревням и селам, намеренно объезжая крупные города и центры. Параллельно с детским автопоездом в другой части края курсирует взрослый состав. Сейчас его врачи ведут прием в Кавалерово.

Вадим Глазунов, руководитель медицинской организации «Краевые мобильные клиники»: «К середине июля мы проехали все край: половина — детский автопоезд, половина — взрослый. К каждому району подбираем специалистов. В районах таких врачей нет и люди, как правило, идут».

Татьяна Дубко, журналист: «За 11 месяцев передвижная поликлиника пробегает 130.000 км. Только за эти полгода специалисты детского автопоезда осмотрели больше 30.0000 детей. Мобильный состав в Артеме пробудет еще полторы недели. Следующая остановка — Шкотовский район».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]