Автопоезд «Забота» помогает пройти развернутый медосмотр. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Автопоезд «Забота» прибыл в Артем. Передвижная поликлиника остановилась в селе Кневичи и начала прием маленьких пациентов. За полторы недели детский состава объедет все районы округа. Для жителей небольших поселений — это возможность пройти развернутый медосмотр, в том числе и у узких специалистов. Успешный социальный проект действует в Приморье третий год, охватывает все районы края. Благодаря поддержке главы региона с каждой поездкой маршрут автопоезда удлиняется, а медицинский штат увеличивается.
Артемка проходит свою первую большую медицинскую комиссию. И впервые ему не нужно для этого выезжать за пределы села. Поликлиника на колесах привезла лучших докторов края к маленьким артемовцам.
Татьяна Комарова, житель г. Артема, мама Артемки: «Очень удачно получилось. Нам годик, и мы комиссию прошли буквально за полдня».
Медицинский автопоезд «Забота» разбил лагерь у здания сельской администрации. Кабинеты чиновников временно заняли врачи. Во дворе два вагончика с современным оборудованием и мобильной лабораторией. 15 детских специалистов принимают пациентов в режиме нон-стоп.
Денис Полосин, врач оториноларинголог автопоезда «Забота»: «Патологий по ЛОР много, отправляем на операции в специализированные центры».
Самые большие очереди к ЛОРу, окулисту и на УЗИ. Именно эти врачи всегда в дефиците. Ольга Королева в день принимает минимум по 30 человек. В пути полмесяца. Сама из Хабаровска, но уже третье лето меняет личный отпуск на медицинские карты и километры дорог.
Ольга Королева, врач УЗИ автопоезда «Забота»: «Несмотря на то, что сложно, много пациентов, мне нравится. Я путешествию по Приморью и вообще люблю свою работу».
Задача передвижной поликлиники — провести точную диагностику. За три дня в округе врачи приняли больше 350 человек. Уже выстраивают статистку. В медицинских картах маленьких пациентов самые частые записи: анемия, кариес и плоскостопие.
Елена Мальцева, педиатр автопоезда «Забота»: «Наша цель — обследовать и выявить патологию и перенаправить дальше. Чтобы не упустить, потом сложнее исправлять».
Маршрут автопоезда прокладывают по деревням и селам, намеренно объезжая крупные города и центры. Параллельно с детским автопоездом в другой части края курсирует взрослый состав. Сейчас его врачи ведут прием в Кавалерово.
Вадим Глазунов, руководитель медицинской организации «Краевые мобильные клиники»: «К середине июля мы проехали все край: половина — детский автопоезд, половина — взрослый. К каждому району подбираем специалистов. В районах таких врачей нет и люди, как правило, идут».
Татьяна Дубко, журналист: «За 11 месяцев передвижная поликлиника пробегает 130.000 км. Только за эти полгода специалисты детского автопоезда осмотрели больше 30.0000 детей. Мобильный состав в Артеме пробудет еще полторы недели. Следующая остановка — Шкотовский район».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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