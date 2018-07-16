Серьезная опасность подстерегает водителей на "Авангарде" во Владивостоке (фото)

В адрес @vestiprim поступил «острый сигнал из Владивотсока: «На Авангарде, рядом с банком вторую неделю стоит открытый люк. Ничем не огражден. Из-за плохого освещения территории, в темное время суток практически не заметен.»

Наши подписчики выражают надежду, что дорожные службы, наконец то, ликвидируют потенциальную угрозу.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 16 Июл 2018 в 1:15 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]