Дорожные службы Владивостока решили пошутить над пешеходами, живущими на ул.Хабаровской?

Нарисованная дорожная "зебра" ставит в тупик всякого пешехода, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.

Дорожные службы нанесли разметку в нескольких метрах от знаков, но это полбеды. Пешеходный переход с остановки упирается в два дерева на другой стороне перехода. Там же стоят бордюры и маломобильные жители не смогут беспрепятственно пересечь дорогу, комментируют выложенное фото очевидцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]