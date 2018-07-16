Дорожные службы Владивостока решили пошутить над пешеходами, живущими на ул.Хабаровской?
Нарисованная дорожная "зебра" ставит в тупик всякого пешехода, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.
Дорожные службы нанесли разметку в нескольких метрах от знаков, но это полбеды. Пешеходный переход с остановки упирается в два дерева на другой стороне перехода. Там же стоят бордюры и маломобильные жители не смогут беспрепятственно пересечь дорогу, комментируют выложенное фото очевидцы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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