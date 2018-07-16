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Дорожные службы Владивостока решили пошутить над пешеходами, живущими на ул.Хабаровской?

Дорожные службы Владивостока решили пошутить над пешеходами, живущими на ул.Хабаровской?

Нарисованная дорожная "зебра" ставит в тупик всякого пешехода, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.

Дорожные службы нанесли разметку в нескольких метрах от знаков, но это полбеды. Пешеходный переход с остановки упирается в два дерева на другой стороне перехода. Там же стоят бордюры и маломобильные жители не смогут беспрепятственно пересечь дорогу, комментируют выложенное фото очевидцы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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