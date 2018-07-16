Стало известно, где пройдет самый сильный ливень в Приморье
17 июля с 9 до 11 часов самые сильные осадки (интенсивностью более 40 мм за 3 часа) пройдут в Чугуевском районе Приморья, в районе села Кокшаровка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windytv.
Ранее сообщалось, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 час), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.07.2018 Сильный ливень накроет Владивосток (карта погоды)
-
13.07.2018 Стало известно, когда на Владивосток обрушится мощный ливень
-
27.05.2018 На Владивосток движется "зона осадков" (карта погоды)
-
20.05.2018 Стало известно, какие районы Приморья попадут в "красную зону" осадков (карта погоды)
-
02.05.2018 Стало известно, когда Владивосток накроет сильнейший дождь со снегом (карта погоды)
-
09.04.2018 Стало известно, где и во сколько в Приморье пройдет самый сильный ливень
Добавить комментарий