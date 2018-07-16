Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 21:12
  0

Стало известно, где пройдет самый сильный ливень в Приморье

Стало известно, где пройдет самый сильный ливень в Приморье

17 июля с 9 до 11 часов самые сильные осадки (интенсивностью более 40 мм за 3 часа) пройдут в Чугуевском районе Приморья, в районе села Кокшаровка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windytv.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 час), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря