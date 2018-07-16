Стало известно, где пройдет самый сильный ливень в Приморье

17 июля с 9 до 11 часов самые сильные осадки (интенсивностью более 40 мм за 3 часа) пройдут в Чугуевском районе Приморья, в районе села Кокшаровка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windytv.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 час), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]